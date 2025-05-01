İstanbul enflasyonu belli oldu

2025 Nisan ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 3,21 olarak gerçekleşti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 Nisan ayına göre 2025 Nisan ayında İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 47,21 oldu.

Nisan ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre kategorilerde değişimler şu şekilde oldu:

-Giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yüzde 13,59,

-Konut harcamaları grubunda yüzde 6,66,

-Haberleşme harcamaları grubunda yüzde 5,22,

-Ulaştırma harcamaları grubunda yüzde 3,93,

-Ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 3,74,

-Lokanta ve oteller harcama grubunda yüzde 3,15,

-Çeşitli mal ve hizmetler harcama grubunda yüzde 3,12,

-Alkollü içecekler ve tütün harcamaları grubunda yüzde 2,29,

-Sağlık harcamaları grubunda yüzde 2,13,

-Eğlence ve kültür harcamaları grubunda yüzde 2,03,

-Gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yüzde 1,57 artış izlenirken eğitim harcamaları grubunda değişim izlenmedi.

İstanbul’da 2025 Nisan ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; giyim harcamaları grubunda mevsimsel değişime bağlı olarak, konut harcamaları grubunda bazı ürünlerde kamu kaynaklı olarak, haberleşme, lokanta ve oteller, çeşitli mal ve hizmetler gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde ise piyasa koşulları bağlı olarak ve gıda harcamaları grubunda yer alan ürünlerde mevsimsel değişimlere bağlı olarak izlenen fiyat değişimlerinin etkili olduğu belirtildi.

Toptan eşya fiyatları

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2025 Mart ayında yüzde 2,30 oranında artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi 2025 Nisan ayında yüzde 1,46 oranında arttı.

2025 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 28,85, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 43,11 oldu.

Nisan 2025’te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; mensucat grubunda yüzde 7,57, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 3,30, madenler grubunda yüzde 1,32, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,87, kimyevi maddeler grubunda yüzde 0,53, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,48 ve gıda maddeleri grubunda yüzde 0,13 artış gözlendi.

Yıllık ortalama bazda 2025 yılı nisan ayı gruplar itibariyle artışlar sırasıyla; inşaat malzemelerinde yüzde 86,86, mensucatta yüzde 69,11, kimyevi maddelerde yüzde 42,57, gıda maddelerinde yüzde 40,57, işlenmemiş maddelerde yüzde 33,41, yakacak ve enerjide yüzde 32,79, madenlerde yüzde 27,18 artış gerçekleşti.