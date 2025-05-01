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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı paylaştı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti;

"Ülkemizin büyümesi, milletimizin güçlenmesi, Türkiye’nin ilerlemesi için alın teri döken, didinen, uğraşan, fedakârca çalışan tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyor, ülkemizin dört bir yanındaki tüm çalışanlarımıza selamlarımı gönderiyorum."

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