Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti;
"Ülkemizin büyümesi, milletimizin güçlenmesi, Türkiye’nin ilerlemesi için alın teri döken, didinen, uğraşan, fedakârca çalışan tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyor, ülkemizin dört bir yanındaki tüm çalışanlarımıza selamlarımı gönderiyorum."
Ülkemizin büyümesi, milletimizin güçlenmesi, Türkiye’nin ilerlemesi için alın teri döken, didinen, uğraşan, fedakârca çalışan tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyor, ülkemizin dört bir yanındaki tüm çalışanlarımıza selamlarımı gönderiyorum. pic.twitter.com/LUzE3oBAkx— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 1, 2025