İngiliz bankacılık devinden Bitcoin için 2025 senaryosu: 200 bin dolara yükselebilir

Bitcoin’in 100 bin doları aşmasının üzerinden çok geçmeden, bazı analistler varlığın fiyatının bir yıl içinde iki katına çıkabileceğini öngörüyor.

Standard Chartered’ın Dijital Varlıklar Araştırmaları Küresel Başkanı Geoff Kendrick perşembe günkü bir araştırma notunda, Bitcoin’in rekor kıran rallisinin öncelikle spot ETF’lere akın eden kurumsal yatırımcılardan gelen akışlarla desteklendiğini yazdı.

Bitcoin için 2025 senaryosu: İki katına çıkabilir

Kendrick, “2025 yılında, kurumsal akışların 2024 hızında veya üzerinde devam etmesini bekliyoruz” dedi. ABD’nin yeni başkanı Donald Trump yönetimindeki düzenleyici değişikliklerin daha güçlü akışları tetikleyebileceğini belirtti:

“Bu çerçevede, 2025 sonu Bitcoin fiyat hedefimiz olan 200 bin dolar seviyesinin ulaşılabilir olduğunu düşünüyoruz.”

MicroStrategy’nin Bitcoin hazinesi sıçrama yaptı

Kendrick, kendisini bir Bitcoin şirketi olarak tanımlayan MicroStrategy’nin önümüzdeki üç yıl içinde öz sermaye ve borç kullanarak Bitcoin satın almak için 42 milyar dolarlık bir plan açıkladığından beri, şirketin programın “oldukça ilerisinde” çalıştığını yazdı.

Gerçekten de şirketin 40,5 milyar doların üzerinde değere sahip 402.100 Bitcoin’den oluşan hazinesi, Seçim Günü’nden bu yana 150.000 Bitcoin artarak 15 milyar dolardan fazla bir sıçrama yaptı.

Standard Chartered: Bitcoin’in fiyatında yükselişe geçecek

MicroStrategy’nin ötesinde Bitcoin akışları söz konusu olduğunda, Standard Chartered analisti emeklilik fonlarının 2025’te yüksek bir hızla spot Bitcoin ETF’lerine tahsis edildiğini görüyor. Kendrick, ABD emeklilik fonları ya da küresel egemen varlık fonları da kayda değer tahsisler yaparsa, Standard Chartered’ın Bitcoin’in fiyatında daha da yükselişe geçeceğini yazdı.

Kendrick, Trump’ın birçok kripto vaatlerinden biri olarak, ABD’nin stratejik Bitcoin rezervinin de bir yükselişe yol açabileceğini ancak bunu “düşük olasılıklı” bir olay olarak gördüğünü ekledi.