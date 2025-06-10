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Goldman Sachs: Yıl sonuna doğru fiyatlar artacak!

Goldman Sachs, artan gümrük vergilerinin mal fiyatlarını yükselterek yıl sonuna doğru enflasyonu özellikle ithal ürünlerde belirgin şekilde artırabileceğini belirtti.

Haber Merkezi
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Goldman Sachs: Yıl sonuna doğru fiyatlar artacak!
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Goldman Sachs ekonomistleri, son dönemde artırılan gümrük vergilerinin mal fiyatlarını yükselterek genel enflasyon üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekti. Uzmanlar, önümüzdeki aylarda bu vergilerin etkisinin daha belirgin hale geleceğini öngörüyor.

ABD’de çarşamba günü açıklanacak Mayıs ayı Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinde, gümrük vergilerinin etkisinin henüz sınırlı olması bekleniyor. Goldman Sachs, yüksek mal fiyatlarının çekirdek enflasyonu aylık bazda 0,05 puan artırarak yüzde 0,25’e yükselteceğini tahmin ediyor.

Yıl sonunda çekirdek enflasyonda artış bekleniyor

Yıl sonunda ise çekirdek TÜFE enflasyonunun, Nisan ayındaki %2,8 seviyesinden %3,5’e çıkması bekleniyor. Bu yükselişin, iş gücü piyasası, konut kiraları ve otomobil fiyatlarındaki düşük enflasyon baskılarına rağmen gerçekleşeceği vurgulanıyor.

Goldman Sachs analistleri, gümrük vergilerindeki artışın temel hizmet enflasyonuna kısa vadede sınırlı etkisi olacağını belirtirken, mal fiyatlarındaki keskin yükselişe dikkat çekti. Ayrıca, tüketici harcamalarındaki yavaşlamaya bağlı olarak Mayıs ayında otel fiyatları ve uçak biletlerinin sabit kalacağı tahmin ediliyor.

İthal mallarında fiyat artışı hızlanacak

Uzmanlar, enflasyondaki bu hareketin özellikle ithal malların fiyatlarını hızla yukarı çekeceğini, ancak hizmet sektörüne yansımasının zaman alacağını ifade etti.

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