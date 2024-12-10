Dolar/TL yeni zirvesini gördü

Dolar/TL, 34,8438 ile günün ilk saatlerinde yeni tarihi zirvesini gördü.

Eylül ve ekim aylarında TL'nin dolar karşısında kayıpları yüzde 0,4 ve yüzde 0,2 ile sınırlı kalırken, kasımda yüzde 1'in üzerine çıktı.

Aralık başından bu yana TL'nin dolar karşısındaki kaybı yüzde 0,4 olurken, yıl başından beri kayıp yüzde 17,8 oldu.

Euro/TL 36,84 seviyesinde işlem görüyor. Yılbaşından bu yana TL'nin Euro karşısındaki değer kaybı yüzde 13 olarak gerçekleşti.