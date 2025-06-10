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Putin’den Batı’ya sert yanıt: Rus petrolüne yasak süresi uzatıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin imzaladığı kararname ile Rus petrolüne tavan fiyat uygulayanlara petrol satışına yönelik yasağı uzattı.

Haber Merkezi
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Putin’den Batı’ya sert yanıt: Rus petrolüne yasak süresi uzatıldı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışına yönelik yasağın süresini uzattı.

Putin'in imzaladığı kararnameyle, Batılı ülkelerin Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamasına karşı yaptırım kararının süresi 31 Aralık 2025'e uzatıldı.

 Petrol ve petrol ürünü satışını yasaklamıştı

Rusya, 1 Şubat 2023'te yürürlüğe giren kararla, tavan fiyat uygulamasına katılan kişi ve şirketlere petrol ve petrol ürünü satışını yasaklamıştı. 

Tavan fiyat uygulayanlara petrol sevkiyatı yalnızca Putin'in özel izniyle gerçekleşebiliyor.

Tavan fiyat anlaşmasına varılmıştı

G7 ve Avrupa Birliği ülkeleri Aralık 2022'de, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

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