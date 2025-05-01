İtalya 5 bin Türk'ün vize randevusunu iptal etti

İtalya vizesi için aylar öncesinden randevu alan binlerce kişi, beklenmedik bir karar karşısında büyük bir şok yaşadı. Kurban Bayramı ve Mayıs’taki resmi tatil dönemini kapsayan birçok vize randevusu, "kategori farkı" nedeniyle iptal edildi.

Yaşanan bu durum, 5 bin kişinin seyahat planlarını etkilerken, seyahat acenteleri dün İstanbul Astoria AVM’de bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi.

Gerekçe 'kategori uyumsuzluğu'

İtalya Konsolosluğu’nun vize başvurularını yürüten iDATA, iptallerin gerekçesi olarak başvuru türü ile sunulan belgeler arasındaki uyumsuzluğu gösterdi.

İddiaya göre, bazı başvuru sahipleri “turistik” yerine yanlışlıkla “ticari” veya “aile ziyareti” kategorisini seçti. Ancak acenteler, bu gerekçeyi adaletsiz buluyor. Sektör temsilcileri, yıllardır vize işlemi yapan deneyimli firmaların da aynı sorundan etkilendiğini, sürecin şeffaf olmadığını savundu.

Acenteler, yoğun talebe rağmen sistemin hazırlıksız olduğunu belirtti

Mayıs ayındaki tatil dönemiyle birlikte Schengen ülkelerine seyahat talebinin artması bekleniyordu. Ancak acenteler, yoğun talebe rağmen sistemin hazırlıksız olduğunu ve yüzlerce kişinin mağdur olduğunu dile getirdi. Ödemesi yapılan randevuların iptal edilmesi, yolculara hem zaman hem de maddi kayıplara yol açtı.

Sektörde yankı uyandıran bir diğer iddia ise randevuların bazı kişilere önceden bildirildiği yönünde. Sistemin yalnızca İtalyanca veya İngilizce arayüzde randevu açtığı, Türkçe arayüzde ise bu imkanın görünmediği öne sürüldü. Bu durum, belirli gruplara avantaj sağlandığı ve başvuru hakkının eşit dağıtılmadığı eleştirilerine yol açtı.

iDATA: Yanlış gidiş amacının işaretlendiği randevular iptal edildi

iDATA, konuyla ilgili kısa bir açıklama yaparak, yanlış gidiş amacı ile alınan randevuların iptal edildiğini ve doğru kategoriden yeniden başvuru yapılması gerektiğini belirtti. Ancak bu açıklama, ne acentaları ne de yolcuları tatmin etti. İade süreçlerindeki aksaklıklar ve iletişim kanallarının tıkanması, şikayetleri artırdı.

Sektör temsilcileri, “Bu belirsizlik, hem turizme hem de Türkiye-İtalya ilişkilerine zarar veriyor” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Başkonsolosluk açıklama yaptı

Konuyla ilgili İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun X hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sistemde yaşanan bazı teknik sorunlar sebebiyle, sınırlı sayıda randevu tedbir amaçlı iptal edilmiştir. Idata yeni randevu oluşturmak için ilgili kullanıcılarla iletişime geçecektir."

DMM: Erdoğan iddiaları manipülasyon

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada ise “Erdoğan vize kolaylığı istedi, İtalya, 5 bin Türk’ün vize randevusunu iptal etti” iddialarının manipülasyon olduğu ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan “Erdoğan vize kolaylığı istedi, İtalya, 5 bin Türk’ün vize randevusunu iptal etti” iddiası manipülasyondur. İtalya’nın İstanbul Başkonsolosluğu vize randevu sisteminde teknik bir arıza meydana geldiğini, bu kapsamda yetkili kurumun bazı randevuları tedbir amaçlı iptal ettiğini duyurmuştur.

İddia edilenin aksine vize başvurusu iptalinin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın İtalya ziyareti sırasında yaptığı açıklamaları ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.