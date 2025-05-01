Ünlü dönerci konkordato talebinde bulundu: Mahkeme 3 ay süre verdi

Bursa’nın köklü döner zincirlerinden Yusuf Et Çelik Döner, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Ekonomik zorluklarla mücadele eden şirketin başvurusu mahkemece kabul edildi ve 18 Nisan 2025 itibarıyla üç ay süreyle geçici mühlet kararı verildi.

Yıllardır Bursa’da hizmet veren ve kentin sevilen lezzet durakları arasında yer alan firma, bu süreçte iflası önlemeye ve mali yapısını yeniden düzenlemeye çalışacak.

Şirketin kalıcı olarak faaliyetlerine devam edip edemeyeceği, netlik kazanacak

Konkordato ilanı sonrası gözler şirketin nasıl bir yol haritası izleyeceğine çevrildi. Zincire bağlı bazı şubelerin kapatılması ihtimali gündemde yer alırken, şirketin kalıcı olarak faaliyetlerine devam edip edemeyeceği, geçici mühlet süresi sonunda netlik kazanacak. Bu süreçte, firmanın mali yapısını yeniden düzenlemesi ve alacaklılarla uzlaşmaya varması bekleniyor.

Geçici mühlet kapsamında önemli kısıtlamalar da devreye alındı

gzt.com'da yer alan habere göre, mahkeme tarafından verilen geçici mühlet kapsamında önemli kısıtlamalar da devreye alındı. Şirketin ve ortaklarının sahip olduğu taşınır ve taşınmaz malların devri yasaklandı. Ayrıca firma, mahkemeden izin almadan rehin veremeyecek, kefil olamayacak ve ekipman devri ya da bağış gibi işlemleri gerçekleştiremeyecek. İcra ve İflas Kanunu kapsamında alınan önlemler doğrultusunda, Yusuf Et Çelik Döner’e yönelik tüm haciz, icra ve muhafaza işlemleri askıya alındı. Aynı şekilde, 6183 sayılı Kamu Alacakları Kanunu kapsamındaki tahsilat süreçleri de geçici olarak durduruldu. Bu süre zarfında şirkete karşı yeni bir icra takibi başlatılması mümkün olmayacak.

Yedi gün içinde dilekçeyle mahkemeye başvurarak itiraz edebilecek

Mahkeme kararı doğrultusunda, şirkette alacağı bulunan kişi ve kuruluşlara da yasal haklar tanındı. Bu kişiler, konkordato ilanının yayımlandığı tarihten itibaren yedi gün içinde dilekçeyle mahkemeye başvurarak itiraz edebilecek. Ancak bu itirazların dikkate alınabilmesi için, konkordato koşullarının oluşmadığını ortaya koyan somut belgelerle desteklenmesi gerekecek.

Yusuf Et Çelik Döner’in içinde bulunduğu geçici mühlet süreci, hem şirketin geleceği hem de alacaklıların hakları açısından büyük önem taşıyor. Önümüzdeki üç ay içinde yapılacak mali değerlendirmeler ve sunulacak iyileştirme planları, firmanın iflastan kurtulup yoluna devam edip edemeyeceğini belirleyecek.