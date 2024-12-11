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WhatsApp, Instagram, Facebook çöktü mü? Bakanlıktan açıklama geldi

WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi Meta uygulamalarına erişim sorunları yaşanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan yaptığı açıklamada "Whatsapp servislerinde global kesinti var. Ekiplerimiz süreci takip ediyor. " dedi.

Haber Merkezi
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WhatsApp, Instagram, Facebook çöktü mü? Bakanlıktan açıklama geldi
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Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp, geçtiğimiz dakikalarda büyük bir kesinti yaşadı. Popüler mesajlaşma uygulamasını etkileyen erişim sorunları, birçok kullanıcının mesaj gönderip alamamasına, durumlarını güncelleyememesine ve özelliklere erişememesine neden oldu.

WhatsApp, Instagram, Facebook çöktü mü, neden açılmıyor?

Erişim sorunlarının Türkiye saatiyle 21.00 sularında başladığı düşünülürken, kullanıcıların sorunları bildirmeye başlamasıyla birlikte sosyal medyada hareketlenme başladı. Öte yandan sorun, dünya genelindeki kullanıcıları etkilemiş gibi görünüyor.

Bakanlıktan açıklama: Whatsapp servislerinde global kesinti var

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan yaptığı açıklamada "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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