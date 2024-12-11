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Albertsons 25 milyar dolarlık birleşme anlaşmasını iptal etti

Süpermarket zinciri Albertsons, Kroger ile 25 milyar dolarlık birleşme anlaşmasını sonlandırdı. Albertsons, gereken düzenleyici onayı almak amacıyla yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia ederek Kroger'a dava açtı.

Haber Merkezi
AA
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Albertsons 25 milyar dolarlık birleşme anlaşmasını iptal etti
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Süpermarket zinciri Albertsons, Kroger ile yaklaşık 25 milyar dolarlık birleşme anlaşmasını sonlandırdı ve birleşme işlemi için gereken düzenleyici onayı almak amacıyla üstüne düşen yükümlülükleri yerine getirmediğini iddia ederek şirketi dava etti.

Süpermarket zinciri Albertsons'dan yapılan açıklamada, birleşme anlaşmasının ihlali nedeniyle Kroger'a karşı dava açıldığı aktarıldı.

"Kroger birleşmenin onaylanması için gerekli adımları atmadı"

Açıklamada, Kroger'ın birleşmenin onaylanması için gereken tüm çabayı göstermediği ve gerekli adımları atmadığı iddia edildi.

Kroger'ın yeterli bir devretme paketi sunmayı reddettiği belirtilen açıklamada, düzenleyicilerin endişelerini görmezden geldiği, bunun da Albertsons ile birleşmenin engellenmesine yol açtığı kaydedildi.

Açıklamada, Albertsons'un işinin, tüketicilerin, çalışanların ve hissedarların gördüğü zararı telafi etmek için milyarlarca dolarlık tazminat talebinde bulunduğu ifade edildi.

Albertsons'un birleşme anlaşması sonlandırma açıklaması, Oregon ve Washington eyaletlerinde iki yargıcın ayrı davalarda birleşmenin durdurulmasına yönelik aldığı kararların ardından geldi.

Kroger ve Albertsons, Ekim 2022'de birleşme anlaşmasına vardıklarını duyurmuştu. Birleşme anlaşması şartları uyarınca Kroger'ın Albertsons'un tedavüldeki tüm hisselerini satın alacağı bildirilmişti.

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), şubat ayında, Kroger'ın rakibi Albertsons'u yaklaşık 25 milyar dolara satın almak için yaptığı anlaşmayı market fiyatlarını artıracağı gerekçesiyle engellemek için dava açmıştı.

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