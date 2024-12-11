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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, ABD'deki enflasyon verileri ve Fed'in faiz indirimi beklentilerini artırmasıyla günü yükselişle kapattı.

Haber Merkezi
AA
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Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,28 artışla 519,95 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 artarak 8.301,62, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,34 değer kazanarak 20.399,16, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 yükselerek 7.423,4 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 artışla 34.731,31 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.21 itibarıyla yüzde 0,3 değer kaybederek 1,05 seviyesinden işlem gördü.

Stoxx Europe 600'de yer alan perakende ticaret sektörü hisseleri yaklaşık yüzde 1,7 düştü.

Avrupa piyasaları, ABD'deki enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta bir faiz indirimine daha gideceğine dair beklentileri artırmasını olumlu karşıladı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilere paralel arttı.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'nın gölge filosunu da hedef alan 15'inci yaptırım paketinde anlaştı.

AB Komisyonu, çeşitli ekonomik programların finansmanı ve Ukrayna'nın desteğin devamı için 2025'te yaklaşık 160 milyar avroluk uzun vadeli tahvil ihraç edileceğini açıkladı.

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