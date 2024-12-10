Stellantis ve CATL'den 4,1 milyar euroluk ortak girişim kararı

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Stellantis ile büyük batarya üreticilerinden Çinli CATL şirketinden yapılan ortak açıklamada, İspanya'nın Zaragoza kentinde 4,1 milyar avro yatırımla elektrikli araçlar için batarya üretimi yapmak üzere bir mega fabrika kurulması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Fabrika için iki şirketin yüzde 50'şer hisseye sahip olduğu bir ortak girişim kurulduğu belirtilen açıklamada, Avrupa'daki pazarın gelişimine, Avrupalı ve İspanyol yetkililerin desteğine bağlı olarak tesisin kapasitesinin 50 gigavata ulaşabileceği kaydedildi.

Avrupa'da otomotiv sektörü, teknolojik ve jeopolitik zorluklarla karşı karşıya bulunuyor. Kıtada, Çinli markalar Avrupalı üreticilerin markalarından daha ucuz oldukları için giderek daha popüler hale geliyor.