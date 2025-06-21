Otomotiv devi 2 modelini rafa kaldırdı! Yeni dönem başlıyor

Otomotiv devi Toyota, Japonya’da çevreci dönüşümde hız verdi. 2 modelin benzinli versiyonları tarih oluyor. Sürücüler tarafından en çok tercih edilen bu modeller Japonya’da artık sadece hibrit motorla üretilecek.

Toyota çevreci dönüşümde vites yükseltti

Toyota, Japonya iç pazarında çevreci dönüşümünü hızlandırıyor. Corolla ve RAV4’ün benzinli versiyonları üretimden kalktı, her iki model artık yalnızca hibrit motorla sunulacak.

Elektrikli ve hibrit araçlara yönelim küresel çapta hız kazanırken, Japon otomotiv devi Toyota, çevreci dönüşümde vites yükseltti.

Artık hibrit motor seçeneğiyle satışa sunulacak

Japan Forward’ın haberine göre, Toyota, Mayıs ayında yenilediği Corolla serisinde köklü bir değişiklik yaptı. Sedan "Corolla", station wagon "Touring", hatchback "Sport" ve SUV "Cross" olmak üzere dört farklı gövde seçeneğiyle sunulan Corolla modelleri artık sadece hibrit motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Bu adımla birlikte Japonya’da Corolla’nın tüm benzinli versiyonları resmen üretimden kaldırıldı.

Popüler SUV modeli için de devreye alındı

Benzer bir dönüşüm de Toyota’nın popüler SUV modeli RAV4 için devreye alındı. 2025 mali yılı içinde tamamen yenilenecek olan 6. nesil RAV4, şirketin tarihinde ilk kez benzinli motor seçeneği olmadan piyasaya çıkacak. Yeni RAV4 sadece hibrit (HV) ve plug-in hibrit (PHV) motorlarla üretilecek.

Radikal bir karar olarak değerlendiriliyor

Toyota’nın bu kararı, artan hibrit talebi ve karbon emisyonunu düşürme hedefi doğrultusunda atılmış radikal bir adım olarak değerlendiriliyor. Şirketin iç pazarda başlattığı bu çevreci dönüşümün, küresel pazarlara da yayılması bekleniyor.