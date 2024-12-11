Mahfi Eğilmez yanıtladı: Suriyelilerin dönüşü ekonomiyi nasıl etkiler? Konut fiyatları düşer mi?

İktisatçı Mahfi Eğilmez, ekonomide son gelişmeleri CNBC-e canlı yayınında 4'te Ekonomi programında değerlendirdi.

"Türk şirketler için ciddi maddi bir imkan var"

Eğilmez, Suriyelilerin dönmesinin ekonomiye etkisine ilişkin "Suriye'nin yanı sıra Lübnan'ın da yeniden inşası durumu var. Buraya çok büyük krediler açılacak, düşük faizli uzun vadeli. Burada birçok müteahhit görev alacak. Türkiye'nin taahhüt gücü çok yüksek. Türk müteahhitlik şirketleri yoğun şekilde davet edilecek, ihalelere girecek. 400 milyar dolarlık büyük inşaat işinin önemli bölümünü Türk şirketler alacaktır. Türk şirketler için ciddi maddi bir imkan var." değerlendirmesini yaptı.

"400 milyar dolarlık pastanın önemli bölümünü Türk şirketler alabilir"

"Bizde resmi rakamlara göre 3 milyon civarı Suriyeli var" diyen Eğilmez "İki grup var. Birinci grup parası ve serveti olanlar, burada iş kurdular. İkinci grupta parası ve serveti olmayanlar, emeğini kiraya verenler. Bir kısmı nitelikli insanlar, büyük bölümü niteliksiz işgücü. Birinci grup daha çok vatandaşlık aldı, ikinci gruptan vatandaşlık alan daha az. İkinci grubun önemli bölümü dönebilir. Birinci gruptakiler de Suriye canlanmaya başladıktan sonra orada da iş kurabilirler. Türkiye ucuz emeği kaybedecek. Örneğin, tekstilde büyük şirketin iş verdiği şirketlerde çalışıyorlar ucuz emek olarak. Bizde birçok genç insan bu işi beğenip girmiyor. Orada ciddi iş sıkıntısıyla karşılaşılacak. Olumlu da etkileri olacak. 400 milyar dolarlık pastanın önemli bölümünü Türk şirketleri olabilir. Sosyal ve siyasal boyutuna girmek istemiyorum. Böyle bir ekonomik etkisi olacak." dedi

"Konut fiyatlarına çok büyük bir etki olmaz"

Suriyelilerin dönmesinin konut fiyatlarına etkisine ilişkin Eğilmez "Bunların bir bölümü gittiği zaman ya kirada oturuyor ya evleri var. Bir kısmı evlerini satacak. 3 milyonun tamamı gitse 600 bin konut elden çıksa çok ciddi etki yapar. Ama hepsi birden gitmeyeceğine göre, zamana yayılacağına göre konut fiyatlarına etki olsa da çok büyük bir etki olmaz. Suriyelilerin dönüşünü teşvik için yardım ve destekler yavaş yavaş azaltılabilir. Bedava durum varsa gitmezler. Suriye'nin yeniden inşası için hızlı hareket edilmeli. İhalelerin başlaması lazım." değerlendirmesini yaptı.