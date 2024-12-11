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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: AB-Türkiye entegrasyon sürecini yeniden canlandırmalıyız

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya gelerek "AB-Türkiye entegrasyon sürecini samimi ve adil bir şekilde yeniden canlandırmalıyız. Biz bunu sadece pragmatik bir tercih olarak değil, demokratik, rekabetçi ve sürdürülebilir Avrupa vizyonunun elzem bir unsuru olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
AA
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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: AB-Türkiye entegrasyon sürecini yeniden canlandırmalıyız
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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden (TÜSİAD) yapılan açıklamaya göre, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla, AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ve AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile Ankara'da toplantı düzenlendi.

Toplantıda, bugünün hızla değişen jeopolitik ve ekonomik ortamında AB-Türkiye entegrasyon sürecinin canlandırılması ve derinleştirilmesi için atılabilecek somut adımlar ele alındı.

"AB - Türkiye entegrasyon sürecini yeniden canlandırmalıyız"

Toplantının açılışında konuşan Turan, AB-Türkiye entegrasyon sürecini samimi ve adil şekilde yeniden canlandırmaları gerektiğini belirterek "Biz bunu sadece pragmatik bir tercih olarak değil, demokratik, rekabetçi ve sürdürülebilir Avrupa vizyonunun elzem bir unsuru olarak görüyoruz. Entegrasyon sürecini canlandırmak, AB ve Türkiye’nin küresel zorlukları daha etkili bir şekilde ele almasını sağlayacaktır. AB-Türkiye, Gümrük Birliği'nin yeşil ve dijital politikaları içerecek şekilde güncellenmesi süreci bir an önce başlatılmalıdır. Bu çağrı, BusinessEurope çatısı altında Avrupa iş dünyasının da ortak mesajıdır." ifadelerini kullandı.

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