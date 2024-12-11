2030 ve 2034 Dünya Kupası'nın düzenleneceği ülkeler belli oldu
2030 Dünya Kupası, Fas, Portekiz ve İspanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek, turnuvanın 100. yılına özel ilk üç maç ise Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynanacak. Turnuva, futbol tarihinde ilk kez üç kıtada birden gerçekleştirilecek. 2034 Dünya Kupası ise Suudi Arabistan'da düzenlenecek ve ülke, bu turnuvaya ilk kez ev sahipliği yapacak.
2030 Dünya Kupası'na Fas, Portekiz ve İspanya'nın ev sahipliği yapacağı açıklandı. Bunun yanı sıra turnuvanın 100. yılı şerefine ilk üç maç Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynanacak.
Dünya Kupası tarihinde bir ilke sahne olmaya hazırlanıyor.
Futbolun en prestijli kupası 2030'da 100. yılına girmiş olacak. Bununla birlikte turnuvanın ilk kez 3 kıta da birden yapılması planlanıyor.
2030'da özel turnuva
FIFA tarafından 2030 Dünya Kupası'na Fas, Portekiz ve İspanya'nın ev sahipliği yapacağı açıklandı.
Bunun yanı sıra turnuvanın 100. yılı şerefine ilk üç maç Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynanacak. Bu 6 ülke de otomatik olarak turnuvaya katılım hakkı kazanacak.
Turnuvanın açılış maçını da 1930 yılındaki turnuvada finalde karşılaşan Arjantin ile Uruguay arasında oynanması planlandığı iddia edildi. 1930 yılında ilk kez düzenlenen Dünya Kupası'nı Uruguay kazanmıştı.
2034 Suudi Arabistan'da
2034 Dünya Kupası'da beklendiği gibi Suudi Arabistan'da düzenlenecek. Suudi Arabistan da tarihinde ilk kez futbolun en büyük organizasyonuna ev sahipliği yapacak.