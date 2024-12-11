  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. 2030 ve 2034 Dünya Kupası'nın düzenleneceği ülkeler belli oldu
Takip Et

2030 ve 2034 Dünya Kupası'nın düzenleneceği ülkeler belli oldu

2030 Dünya Kupası, Fas, Portekiz ve İspanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek, turnuvanın 100. yılına özel ilk üç maç ise Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynanacak. Turnuva, futbol tarihinde ilk kez üç kıtada birden gerçekleştirilecek. 2034 Dünya Kupası ise Suudi Arabistan'da düzenlenecek ve ülke, bu turnuvaya ilk kez ev sahipliği yapacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
2030 ve 2034 Dünya Kupası'nın düzenleneceği ülkeler belli oldu
Takip Et

2030 Dünya Kupası'na Fas, Portekiz ve İspanya'nın ev sahipliği yapacağı açıklandı. Bunun yanı sıra turnuvanın 100. yılı şerefine ilk üç maç Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynanacak.

Dünya Kupası tarihinde bir ilke sahne olmaya hazırlanıyor.

Futbolun en prestijli kupası 2030'da 100. yılına girmiş olacak. Bununla birlikte turnuvanın ilk kez 3 kıta da birden yapılması planlanıyor.

2030'da özel turnuva 

FIFA tarafından 2030 Dünya Kupası'na Fas, Portekiz ve İspanya'nın ev sahipliği yapacağı açıklandı.

Bunun yanı sıra turnuvanın 100. yılı şerefine ilk üç maç Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynanacak. Bu 6 ülke de otomatik olarak turnuvaya katılım hakkı kazanacak.

Turnuvanın açılış maçını da 1930 yılındaki turnuvada finalde karşılaşan Arjantin ile Uruguay arasında oynanması planlandığı iddia edildi. 1930 yılında ilk kez düzenlenen Dünya Kupası'nı Uruguay kazanmıştı.

2034 Suudi Arabistan'da 

2034 Dünya Kupası'da beklendiği gibi Suudi Arabistan'da düzenlenecek. Suudi Arabistan da tarihinde ilk kez futbolun en büyük organizasyonuna ev sahipliği yapacak. 

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: AB-Türkiye entegrasyon sürecini yeniden canlandırmalıyızTÜSİAD Başkanı Orhan Turan: AB-Türkiye entegrasyon sürecini yeniden canlandırmalıyızEkonomi

 

İstanbullular dikkat: Hemen önleminizi alın! 23 ilçe için uyarı yapıldı işte etkilenecek mahallelerİstanbullular dikkat: Hemen önleminizi alın! 23 ilçe için uyarı yapıldı işte etkilenecek mahallelerGündem

 

Spor
Süper Lig'de 16. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 16. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Para sayesinde futbol durmayan oyuna dönüştü, sakatlıklar arttı!
Para sayesinde futbol durmayan oyuna dönüştü, sakatlıklar arttı!
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, PFDK’ya sevk edildi
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, PFDK’ya sevk edildi
Rey Manaj-Barış Alper Yılmaz pozisyonunun VAR kayıtları açıklandı
Rey Manaj-Barış Alper Yılmaz pozisyonunun VAR kayıtları açıklandı
Dursun Özbek'ten Hacıosmanoğlu'na çağrı: Söylemden çok eyleme geçmesi lazım
Dursun Özbek'ten Hacıosmanoğlu'na çağrı: Söylemden çok eyleme geçmesi lazım
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya cevap geldi: Algı başkanı
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya cevap geldi: Algı başkanı