  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. TFF, transfer dönemi tarihlerini duyurdu
Takip Et

TFF, transfer dönemi tarihlerini duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonu transfer dönemi tarihlerini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TFF, transfer dönemi tarihlerini duyurdu
Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin transfer tescil döneminin başlangıç ve bitiş tarihini duyurdu.

TFF’den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 08.05.2025 tarihli toplantısında 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir.

Buna göre; 2025-2026 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 30 Haziran 2025 tarihinde başlayıp, 12 Eylül 2025 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat 2026 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir.”

Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 9 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 9 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! Serin ve yağışlı hava geliyor: İşte il il hava durumu tahminleriMeteoroloji'den hafta sonu uyarısı! Serin ve yağışlı hava geliyor: İşte il il hava durumu tahminleriGündem
Sanatçı Nazan Öncel hastaneye kaldırıldıSanatçı Nazan Öncel hastaneye kaldırıldıGündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (9 Mayıs 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (9 Mayıs 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Spor
TFF, Süper Kupa'nın yeni formatını açıkladı
TFF, Süper Kupa'nın yeni formatını açıkladı
Beşiktaş'a kötü haber: Al-Musrati sezonu kapattı
Beşiktaş'a kötü haber: Al-Musrati sezonu kapattı
Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Galatasaray, 101 milyon Euroluk dünya yıldızı için kolları sıvadı!
Galatasaray, 101 milyon Euroluk dünya yıldızı için kolları sıvadı!
Ali Koç canlı yayında açıkladı: Fenerbahçe yönetimi devam edecek mi?
Ali Koç canlı yayında açıkladı: Fenerbahçe yönetimi devam edecek mi?
Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Barcelona'yı 4-3 yenen Inter oldu
Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Barcelona'yı 4-3 yenen Inter oldu