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Muslera'ya Arjantin'den sürpriz teklif! Görüştüğü takım belli oldu

Galatasaray'dan ayrılan Fernando Muslera'nın Arjantin'den teklif aldığı iddia edildi. 37 yaşındaki tecrübeli ismin önümüzdeki günlerde karar vermesi bekleniyor.

Haber Merkezi
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Muslera'ya Arjantin'den sürpriz teklif! Görüştüğü takım belli oldu
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Galatasaray'da sözleşmesi biten ve 14 yıl sonra kulüpten ayrılan Fernando Muslera için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Arjantinli gazeteci César Luis Merlo'nun haberine göre, Fernando Muslera için Estudiantes devreye girdi.

Merlo'nun aktardığı bilgilere göre Estudiantes, Uruguaylı kaleciye Aralık 2026'ya kadar sürecek bir sözleşme önerdi.

Öte yandan, Uruguay devi Peñarol'un da tecrübeli file bekçisini kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

2011 yılından bu yana Galatasaray forması giyen 37 yaşındaki kaleci, önümüzdeki günlerde kararını vermeye hazırlanıyor.

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