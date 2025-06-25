Kanser tedavisi gören deneyimli spor spikeri Sabri Ugan entübe edildi, tedavisi sürüyor

Tecrübeli spor spikeri ve moderatör Sabri Ugan, geçen hafta sosyal medya hesabından üç aydır kanser tedavisi gördüğünü belirterek "Moralim yüksek, hayata sıkı sıkı tutunuyorum" açıklamasını yapmıştı.

Entübe edildi

62 yaşındaki spikerin beyin damarlarındaki tıkanıklık sebebiyle tedavi gördüğü hastanede entübe edildiği öğrenildi.

"Babamın vefat ettiğine dair yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır"

Ugan'ın oğlu Doruk Ugan sosyal medya hesabından babasının sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. Babasının hayatını kaybettiğine dair çıkan haberleri şu sözlerle yalanladı:

"Babamın vefat ettiğine dair yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu yapılan, hastanede bekleyen ailesine ve yoğun bakımda mücadele eden babama karşı ayıptır. Lütfen benim dışımda yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmeyin. Saygılarımla."

Babamın vefat ettiğine dair yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.



Bu yapılan, hastanede bekleyen ailesine ve yoğun bakımda mücadele eden babama karşı ayıptır.



Lütfen benim dışımda yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmeyin.



Saygılarımla — Doruk Ugan (@dorukugan) June 25, 2025

Sabri Ugan kimdir?

24 Mayıs 1963 yılında Sakarya’da doğan Sabri Ugan, uzun yıllar memleketi Sakarya’da yaşamış olan bir sunucudur. 1985'te Sakarya Gazetesi’nde muhabir olarak işe başladı, 1991'de spor müdürü oldu.

Gazetede çalışırken, Sakaryaspor’un maçını anlatarak spikerliğe başladı.

Başarılı anlatımları sonucu Kanal 6, onu editör olarak 1994'te transfer etti. Oradan Star TV'ye geçti. Burada Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının çok önemli maçlarını anlattı. Daha sonra Doğan Grubu'ndan ayrılan Ugan birçok kanalda çalıştı.

Futbolun yanı sıra sporun diğer dallarında da spikerlik yapan Sabri Ugan'ın "Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan" isimli bir kitabı bulunuyor.