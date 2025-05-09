Sanatçı Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı

Nazan Öncel, hayranlarını üzen bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren 69 yaşındaki şarkıcı, ambulansla hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Öncel, paylaşımında yaşadıklarını şu sözlerle aktardı;

"Ambulansa kadar bana eşlik eden kedim Türkan'a 'Bekle beni, sana söz geleceğim' dedim. Sabah 06'da döndüğümde beni cümle kapısında karşıladı. Bugün yine hastanedeyim... Anjiyo sürecine geçildi... Yarın akşamki konser için sizlere bir özür borcum var. Biletleriniz geçerlidir. Lütfen affedin"