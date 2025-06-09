Cristiano Ronaldo yeni sezondaki adresini açıkladı

Cristiano Ronaldo'nun 2 buçuk yıldır formasını giydiği Al-Nassr ile sözleşmesi sona ermişti. Geleceği merak konusu olan Portekizli yıldızın adı birçok takımla anılmıştı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılacak bir takıma transfer olabileceği konuşulan Cristiano Ronaldo bu iddiayı yalanlamıştı.

Öte yandan Ronaldo, Uluslar Ligi'nde şampiyon oldukları maçın ardından verdiği röportajda geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu.

Cristiano Ronaldo yaptığı açıklamada Al-Nassr ile yeni sözleşme imzalayacağını bildirdi. Al-Nassr ile toplam 105 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 93 gol ve 19 asistlik istatistik yakaladı.

Portekizli yıldız, Suudi Arabistan ekibinde henüz kupa sevinci yaşayamadı.