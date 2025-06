99. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu!

Takip Et

Türk atçılığının en prestijli organizasyonu olan Gazi Koşusu için nefesler tutuldu. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl düzenlenen bu önemli yarış, Veliefendi Hipodromu’nda koşuldu.

Yalnızca üç yaşlı safkan İngiliz atlarının kariyerlerinde bir kez katılabildiği, 2 bin 400 metre çim pistte koşulan bu büyük yarışta 22 safkan mücadele etti.

Gazi Koşusu’nun galibi, jokey Ahmet Çelik’in bindiği “Cutha” isimli safkan oldu. Ahmet Çelik, bu zaferle birlikte Gazi Koşusu’nu üst üste sekiz kez kazanarak bu alandaki rekorunu sürdürdü.

46 milyon 335 bin TL‘lik ikramiye

Gazi Koşusu’nu kazanan at sahibine büyük bir gururun yanı sıra maddi olarak da bir servet kazandırdı. At sahibi, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 46 milyon 335 bin TL‘lik bir ikramiye kazandı.

Jokey Ahmet Çelik kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Ahmet Çelik, 1987 yılında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dünyaya geldi. Jokeyliğe adım atmasında ağabeyi Mehmet Çelik'in yönlendirmesi etkili oldu. Bu doğrultuda Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'ne kaydolarak jokeylik eğitimi aldı. 2003 yılında eğitimini tamamlayan Çelik, 2004 yılından itibaren profesyonel olarak yarışlara katılmaya başladı.

Ahmet Çelik, aktif jokeyler arasında Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan isim olarak öne çıkıyor. Başarılı jokey, bu prestijli yarışı toplamda 7 kez kazanarak adını Türk atçılığı tarihine yazdırdı.

"Bu bizim alnımıza yazılmış"

Şampiyonluğun ardından konuşan Ahmet Çelik, "Bu bizim alnımıza yazılmış. Son anda bir değişiklik oldu. Bu at bize nasip oldu. Bize yazılmış bu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ulu Önderimiz adına düzenlenen bu yarışı 8. kez kazanıyorum. Herkesi selam ve sevgilerimle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.