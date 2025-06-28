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Beşiktaş'ın anlaştığı David Jurasek İstanbul'da

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı David Jurasek, transfer görüşmeleri için İstanbul’a geldi.

Haber Merkezi
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Beşiktaş'ın anlaştığı David Jurasek İstanbul'da
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Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar, Benfica forması giyen sol bek David Jurasek ile anlaşma sağladı. 24 yaşındaki oyuncu, ailesi ile birlikte Viyana'dan kalkan tarifeli uçakla İstanbul'a geldi.

Taraftar havalimanında karşıladı

Çek futbolcuyu İstanbul Havalimanı'nda kulüp yetkilileri karşıladı. Basın mensuplarına kartal işareti de yapan futbolcu, kendisini bekleyen taraftarlarla da fotoğraflar çektirdi.

Jurasek, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

David Jurasek'in imzası bekleniyor

David Jurasek, yarın sağlık kontrollerinden geçerek, kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor.

Geride bıraktığımız sezon Alman ekibi Hoffenheim'da kiralık olarak forma giyen Çek futbolcu, 22 maçta görev yaptı.

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