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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Osayi-Samuel'in transferini durdurduk

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Osayi-Samuel'in transferini durdurduklarını açıkladı. Adalı, "Osayi-Samuel'in babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık" dedi. 

Haber Merkezi
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Osayi-Samuel'in transferini durdurduk
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel ile yaptıkları transfer görüşmelerini babasının anlamsız istekleri nedeniyle durdurduklarını belirtti.

"Karşı taraftan haber bekliyoruz"

Başkan Adalı, 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla yürüttükleri transfer sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Osayi-Samuel'in babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık. Karşı taraftan haber bekliyoruz. Daha önce konuştuğumuz şartlarımıza uyarsa gelir, aksi takdirde alternatiflerimiz hazır."

 

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