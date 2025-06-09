Kayserispor Sergej Jakirovic ile yol ayrımında! Açıklama geldi

Kayserispor, Teknik Direktör Sergej Jakirovic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Kayserispor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik Direktör Sergej Jakirović ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."