Fransa Açık’ta Carlos Alcaraz şampiyon oldu
Roland Garros’ta nefes kesen final yaşandı. Fransa Açık tek erkekler finalinde Carlos Alcaraz, Jannik Sinner’i 3-2 mağlup ederek kariyerinin ilk Roland Garros şampiyonluğunu kazandı.
Fransa Açık tek erkekler finalinde Carlos Alcaraz, 2-0 geriye düştüğü maçta Jannik Sinner'i 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.
Roland Garros tarihinin en uzun finali
2003 doğumlu 22 yaşındaki oyuncu, bu turnuva ile birlikte 5. Grand Slam zaferini elde etmiş oldu. Dünya 2 numarası Alcaraz'ın şampiyonluğu elde ettiği maçta setler 4-6, 7-6, 4-6, 6-7, 6-7 skorlar ile neticelendi.
Maçı 5 set sonunda 3-2 kazanan Alcaraz zafere ulaştı. Roland Garros tarihinin en uzun finali olan mücadele 5 saat 30 dakika saat sürdü.
Alcaraz tarih yazdı
İspanyol raket 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı.
Bugüne kadar Slam’lerde 8 kez setlerde 0-2 geriye düşen Alcaraz hiçbirinde kazanamamıştı. Alcaraz'ın ilk geri dönüşü Roland Garros 2025 finalinde oldu.