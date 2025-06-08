Fransa Açık’ta Carlos Alcaraz şampiyon oldu

Fransa Açık tek erkekler finalinde Carlos Alcaraz, 2-0 geriye düştüğü maçta Jannik Sinner'i 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Roland Garros tarihinin en uzun finali

2003 doğumlu 22 yaşındaki oyuncu, bu turnuva ile birlikte 5. Grand Slam zaferini elde etmiş oldu. Dünya 2 numarası Alcaraz'ın şampiyonluğu elde ettiği maçta setler 4-6, 7-6, 4-6, 6-7, 6-7 skorlar ile neticelendi.

Maçı 5 set sonunda 3-2 kazanan Alcaraz zafere ulaştı. Roland Garros tarihinin en uzun finali olan mücadele 5 saat 30 dakika saat sürdü.

Alcaraz tarih yazdı

İspanyol raket 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı.

Bugüne kadar Slam’lerde 8 kez setlerde 0-2 geriye düşen Alcaraz hiçbirinde kazanamamıştı. Alcaraz'ın ilk geri dönüşü Roland Garros 2025 finalinde oldu.