MKE Ankaragücü, Single Development ile sponsorluk anlaşması yaptı

MKE Ankaragücü Başkanı Gazi Ercüment Tekin, sponsorluk anlaşması dolayısıyla Single Development kurucusu Anıl Ersoy'a teşekkürlerini ileterek, "Kulübümüz ve Single Development'ın yan yana olması, beraber işbirliği yapması ve bize güç vermenizden mutluluk duyuyoruz. Kulübümüz olarak bizim şöyle de bir misyon üstlendik. Bizimle işbirliği yapan firmalarımızı biz de kulübümüz olarak ne kadar yukarı alabilirsek o kadar yukarı alabilmek için o mücadelemiz de olacak. Kazan kazan şeklinde; Ankaragücü'ne destek olan firmalarımızla yol yürümek, birlikte olmak, hem sahada hem de saha dışında hareket etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün çok güzel bir lansmanda beraberiz. Ben buna inanıyorum ki daha uzun yıllar Ankaragücü ve Single Development'ın kurucusu Anıl Ersoy Beyefendi ile beraber çok güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Firmamızın yurt dışındaki başarılarını hepimiz gururla takip ediyoruz. Ülkemize kattığı değerler için ayrıca ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Ankaragücü adına bu birliktelik taraftarımız karşısında da büyük bir memnuniyet ile karşılanacaktır. Bunun da mutluluğunu şimdiden hem sizlere iletmek isterim hem de bu birliktelikle Ankaragücü'nün ufuklarına daha aydınlık bakacağına inanıyoruz. Diğer tüm firmalarımıza da örnek teşkil etmesini istiyorum. Ankaragücü böyle güçlü firmaların desteği ile yürüye yürüye gidecektir. Bu güç birliği hem firmamıza hem de Ankaragücü'ne güç katacağına inanıyorum" dedi.

"Ankaragücü ile aynı yolda yürümek benim için vefa ve sorumluluktur"

Single Development kurucusu Anıl Ersoy ise, bugün burada sadece bir sponsorluk anlaşmasını duyurmadıklarını; ortak bir vizyonu, değeri ve hedefi birlikte imza altına aldıklarını belirterek, "Bazı kulüpler vardır ki sadece sahaya çıkmaz; bir şehri, bir kültürü ve bir nesli temsil eder. Single Development ise sadece yapı inşa eden bir firma değil; doğru lokasyon, doğru strateji ve doğru vizyonla kazandıran projeler hayata geçiren bir markadır. Bugün kurduğumuz bağ, bir sponsorluktan öte; aynı değerlere inanan iki güçlü yapının yan yana duruşudur. Bir yanda; tarihi, duruşu ve taraftarıyla ülkemizin en köklü kulüplerinden Ankaragücü. Diğer yanda; vizyonuyla büyüyen, güven veren, uluslararası ölçekte bir marka; Single Development. Bugün sadece logolarımızı yan yana getirmiyoruz; ortak bir inancı, güçlü bir hedefi ve geleceğe dair bir duruşu yan yana getiriyoruz. Doğduğum, büyüdüğüm ve gönülden bağlı olduğum bu şehrin takımı Ankaragücü ile aynı yolda yürümek, benim için gururdan öte, vefa ve sorumluluktur. Bu birliktelikte emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Bu birlikteliğin başarılı bir sezon ile taçlanmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Konuşmalarının ardından, sponsorluk anlaşması imzalanarak Anıl Ersoy'a 06 numaralı Ankaragücü forması takdim edildi.