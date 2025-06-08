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Osimhen Al-Hilal'in 45 milyon euroluk teklifini reddetti

Galatasaray’da başarılı bir sezon geçiren yıldız futbolcu Victor Osimhen, Al-Hilal'in son teklifini de geri çevirdi. 45 milyon euro'yu reddeden Osimhen için Galatasaray yeniden avantaj elde etmiş oldu.

Haber Merkezi
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Osimhen Al-Hilal'in 45 milyon euroluk teklifini reddetti
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Galatasaray’daki durumu henüz netlik kazanmayan Victor Osimhen Al-Hilal'in rekor teklifini elini tersiyle geri çevirdi.

45 milyon euroluk teklifi elinin tersiyle itti

Osimhen, bonservisini elinde bulunduran Napoli ve Al-Hilal'in anlaşma sağlamasına rağmen Suudi Arabistan ekibine transfer olmayı reddetti. Anlaşmada Al-Hilal, Napoli'ye 70 milyon euro'nun üzerinde bonservis bedeli ödemeyi kabul etti. Ayrıca Osimhen'e de 45 milyon euro'luk maaş önermişti.

"Suudi kulübünün teklifini kabul etmeme kararı aldı"

Osimhen'in yakın arkadaşı Buchi Laba, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Osimhen, Al-Hilal’in 5. teklifini de resmen reddetti. Ne kadar yüksek olursa olsun Suudi kulübünün teklifini kabul etmeme kararı aldı. Transfer dosyası kapandı" dedi.

Performansıyla göz doldurdu

Nijeryalı yıldız futbolcu Galatasaray formasıyla çıktığı 41 maçta 37 gol 7 asistlik performans sergiledi.

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