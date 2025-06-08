Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde 4'te 4 yaptı!

Türkiye A Millî Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki (VNL) dördüncü maçında Çin ile karşı karşıya geldi.

İlk maçta Fransa'yı 3-1, ikinci maçta Tayland'ı 3-0, üçüncü maçta ise Polonya'yı 3-2 yenen Filenin Sultanları, 10 bin kişilik taraftar desteğini arkasına alan Çin'i de final setine giden maçta 3-2 mağlup etti ve 4'te 4 yaptı.

Filenin Sultanları, dördüncü sette muhteşem bir geri dönüşe imza atarak maça uzandı.

Türkiye - Çin: 3-2

1. SET SONUCU: 19-25

2. SET SONUCU: 25-20

3. SET SONUCU: 29-31

4. SET SONUCU: 28-26

5. SET SONUCU: 15-12

Filenin Sultanları, 18 Haziran'da beşinci maçta Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.