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Okan Buruk, Dursun Özbek ile görüşecek: İşte zamlı maaş teklifi

Galatasaray'da sezonu 3 kupayla kapatan Okan Buruk ile başkan Dursun Özbek görüşecek. Özbek'in Buruk'a önereceği zamlı maaşı ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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Okan Buruk, Dursun Özbek ile görüşecek: İşte zamlı maaş teklifi
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Galatasaray, Okan Buruk'a yeni imza attıracak. Başkan Dursun Özbek, “Biz görevde olduğumuz sürece buradasın” diyerek Buruk'a zamlı maaş önerecek.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Buruk’un kalan 1 yıllık sözleşmesi, zamlı tarifeyle 140-150 milyon TL olacak ve opsiyonlu olarak 3 yıla çıkarılacak.

Özbek, geçen sezon 110 milyon TL alan Buruk’un yıllık ücretini yükselterek 1+2 yıllık yeni mukavele önerecek.

Özbek yeniden aday olacak

Görev süresi 2026 Mayıs’ta sona erecek olan Özbek bir dönem daha projelerini devam ettirmek için göreve talip olacak. Eğer güven tazeler ve iki yıllık daha yetki alırsa Buruk ile yoluna devam edecek. Özbek bir anlamda başkanlık yarışında yeni gelecek yönetimin elini kolunu bağlamamak için artı 2 opsiyonu düşünüyor.

Suudi Arabistan ve İtalya’dan Buruk'a ilgi olduğu ve temas kurulduğu iddia edilmişti. Yeni sözleşmeyle bu tekliflerin de önüne geçilmiş olacak.

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