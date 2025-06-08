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Amerikan Rüyası Paris’te! Fransa Açık’ta Coco Gauff şampiyon oldu

Coco Gauff, Aryna Sabalenka’yı nefes kesen bir mücadeleyle 2-1 yenerek Fransa Açık’ta ilk grand slam zaferine ulaştı.

Haber Merkezi
AA
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Amerikan Rüyası Paris’te! Fransa Açık’ta Coco Gauff şampiyon oldu
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Roland Garros’ta tarih yazan Coco Gauff, zorlu finalde Sabalenka’yı mağlup ederek tenis dünyasında adını zirveye taşıdı.

Coco Gauff’tan tarihi zafer

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek kadınlar finalinde Aryna Sabalenka'yı 2-1 (6-7, 6-2, 6-4) yenen Coco Gauff şampiyon oldu.

Gauff'tan ilk Fransa Açık ve ikinci grand slam zaferi

Başkent Paris'teki turnuvanın tek kadınlar finalinde dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka ile 2 numaralı seribaşı Coco Gauff, karşılaştı.

Sabalenka, karşılıklı servis kırmalar sonucunda ilk seti tiebreakte 7-6 ile hanesine yazdırdı.

İkinci sette üstünlük kuran taraf Gauff oldu. Sette 6-2 galip gelen ABD'li raket, durumu 1-1'e getirdi.

Gauff, son sette de üstünlüğünü sürdürdü.Karşılaşmada son seti 6-4, iki saat 38 dakika süren maçı da 2-1 kazanan 21 yaşındaki Gauff, ilk Fransa Açık ve ikinci grand slam zaferini elde etti.

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