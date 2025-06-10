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Fenerbahçe yeni sezon kombine fiyatlarını açıkladı

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2025-2026 sezonu kombine kart fiyatlarını açıklandı.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe yeni sezon kombine fiyatlarını açıkladı
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kombine kart satışının 12 Haziran Perşembe günü saat 10.00'da başlayacağı belirtildi.

Mevcut kombine kart sahiplerine özel başlatılan ve 18 Haziran Çarşamba günü sona erecek yenileme döneminin ardından yer değiştirme imkanı sunulacağı aktarıldı.

Yüksek divan kurulu, kongre ve temsilci üyeler için öncelikli satışın ardından genel satış işlemlerine geçileceği kaydedildi.

Kombine fiyatları şöyle:

Fenerium Alt ve Maraton Alt: 86 bin 800-455 bin

Fenerium Üst ve Maraton Üst: 33 bin-64 bin 400

Kale arkası: 20 bin 500

Öğrenci: 10 bin 750

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