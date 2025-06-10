Gümrüklerde 5 ayda 26.4 milyar liralık uyuşturucu ve ticari eşya yakalandı

ANKARA(EKONOMİ)

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri tarafından bu yılın Ocak-Mayıs döneminde gümrüklerde 3 bin 81 operasyon gerçekleştirildi.

Bu operasyonlarda 26 milyar 449 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalandı. Bu kalemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 95 artış yaşandı.

Açıklamada mayıs ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 9 milyar 903 milyon lira tutarında kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtilirken, bir ayda en yüksek yakalama tutarına ulaşıldığının altı çizildi.

Ocak-Mayıs dönemindeki operasyonlarda;

- ⁠15,2 ton uyuşturucu madde,

- ⁠79 milyon 425 bin adet tütün, tütün mamulü ve alkollü içki,

-⁠ ⁠33 milyon 334 bin adet tekstil malzemesi,

-⁠ ⁠20 milyon 47 bin adet çeşitli eşya ele geçirildi.

Mayıs ayında ise 182 adet lüks araç, ⁠3,8 ton uyuşturucu madde,⁠ ⁠4 milyon 858 bin adet tekstil malzemesi, ⁠ ⁠2 milyon 112 bin adet çeşitli eşya yakalandı.