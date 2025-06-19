DEM Parti Eş Genel Başkanları, Ekrem İmamoğlu ile bugün görüşecek

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, Ekrem İmamoğlu dahil Silivri'deki tutuklularla görüşmek üzere yola çıktı.

Heyet, Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Ahmet Özer, Van önceki dönem Belediye Eşbaşkanı Bekir Kaya, Gezi Davası tutuklularından Can Atalay ile Halil Aksoy ve Ahmet Saymadi ile de görüşecek.

Parti yetkilileri, birkaç hafta önce yaptıkları açıklamada Silivri'ye gitmek için bakanlığa başvuracaklarını belirtmiş ve bayramdan sonra İmamoğlu'nun cezaevinde ziyaret etmek istediklerini söylemişlerdi.