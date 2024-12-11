ABD'li bankacılık devinden kritik tahmin: Altın fiyatları 2025'te bu rakama ulaşabilir!

Bank of America ons altın fiyatının 2025'in ikinci yarısında 3 bin doları görebileceğini öngördü. Öte yandan Banka analistleri, mevcut konsolidasyon döneminin uzaması nedeniyle yatırımcıların sabırlı olmaları gerekebileceğini belirtiyor. Bankanın metal araştırmaları başkanı Michael Widmer, altının şu anda yatırımcıları geri çekecek net bir katalizörün olmadığı bir ortamda sıkıştığını ifade etti.

Amerika'nın en büyük ikinci bankası, Çin talebinin düşük seyretmesi ve Batılı yatırımcıların yüksek tahvil getirileri ile güçlü ABD doları nedeniyle yeni yılda altın piyasasının zorluklarla karşılaşabileceğini belirtti. Analistlere göre Trump yönetiminin büyüme, yüksek enflasyon, faizlerde artış ve daha güçlü bir dolar gibi unsurları içeren politikalar uygulaması, altının kısa vadede çekiciliğini azaltabilir.

2025 ekonomik beklentileri ve altın

Bank of America'nın sabit gelir stratejistleri, potansiyel ticaret tarifeleri ve ekonomik önceliklerin Fed'in gevşeme döngüsünü yavaşlatabileceğini öngörüyor. 2025 yılında Mart ve Haziran aylarında olmak üzere iki faiz indirimi bekleniyor. Ekonomik belirsizlik ve jeopolitik gerilimlerin altın ve gümüşe olan güvenli liman talebini artırması da beklentiler dahilinde.

Tüm bu zorluklara rağmen, 2025 yılı için altın fiyatlarının ortalama ons başında 2 bin 750 dolar seviyesinde seyredeceği tahmin ediliyor. Banka, jeopolitik çalkantılar ve ekonomik belirsizliklerin güvenli liman varlıklarına olan talebi artırarak altın fiyatlarına destek olacağına inanıyor