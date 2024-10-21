Avrupa'da yatırımlar azalıyor: Unicorn unvanı kayboluyor

Avrupa'da unicorn'lar, ışıltılı dönemlerini yaşadıkları pandemi sonrası 2021-2022 yıllarını arıyor.

Kolay finansman ve yatırımcıların karlılık konusundaki kayıtsızlığı, değerlemelerin artmasına yol açmıştı. Ancak, son dönemdeki finansman tedarikindeki azalma bu değerlemeleri eski ve geçersiz hale getiriyor.

PitchBook’un aktardığı en kötü senaryoda, Avrupa'nın yatırım dünyasının toplam değeri yaklaşık 100 milyar Euro ile aşırı değerlenmiş olabileceği görülüyor. Bu aşırı değerlenme, toplam değerin beşte birinden fazlasına denk gelirken, kıtadaki 139 unicorn'dan bazıları artık bu şekilde anılamayabilir.

Daha düşük değerleme

Bu yıl itibarıyla, finansman arayan her beş girişimden ikisi, önceki değerlemelerinin altında bir değerle finansman sağlamış durumda. Geçen yıl yalnızca birkaç yeni unicorn ortaya çıktı ve net sayı 2022’den bu yana neredeyse sabit kaldı.

Avrupa, 1 milyar doları aşan girişimler yaratmada her zaman ABD ve Çin’in gerisinde kalmış durumda.

Yatırımcıların, yeni yatırım yapabilmeleri için paralarını geri almaları gerekiyor. Dağıtımın duraklaması, yeni nakit akışlarının da duraklaması anlamına geliyor. Bu nedenle, yeni bir şirketlerin büyüyeceği veya eski unicorn'ların değerinin artacağına dair görüş bildirenler azınlıkta.

Avrupa'daki unicorn'lar finansman arayışında

PitchBook’un en iyi senaryosu, değerlemelerin sabit kalması olurken, öte yandan sektörün umutsuzluğa düşmesi için henüz erken olduğu da belirtiliyor.

Daha az finansman turu, finansmanın değişen kaynaklarına işaret ediyor. Bazı girişimler kendi nakit akışlarını yaratmaya başladı veya ellerinde önceki piyasa dönemlerinden kalan bir miktar nakit bulunduruyorlar.

Diğerleri ise girişim borcuna yöneliyor. Örneğin, ödeme uygulaması SumUp, bu yıl Goldman Sachs liderliğindeki kredi verenlerden 1,5 milyar euro topladı.

Girişim sermayelerine bağımlılık azalıyor

Avrupa, klasik girişim sermayesine daha az bağımlı hale geliyor. Kurumsal sermaye, finansman sağlama sürecinde daha büyük bir rol oynamaya başladı. Geçen yıl Avrupa girişim sermayesi finansmanının üçte birinden fazlasını hükümetler karşıladı.

Fintech, Avrupa'nın, özellikle finansal hizmetler ağırlıklı Britanya'nın en güçlü olduğu alan.

Sektördeki aşağı yönlü değerlemelere rağmen, birkaç ay önce 33 milyar dolardan 45 milyar dolara yükselen Revolut gibi başarılı örnekler mevcut. Ayrıca, Monzo da 5,9 milyar dolara kadar bir değerleme elde etti.