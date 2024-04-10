Çin’de unicorn sayısı 340’a ulaştı

The Global Unicorn Index 2024, dünyanın 2000 yılından sonra kurulan değeri en az 1 milyar dolar olan ama henüz herhangi bir kamusal borsada kote edilmemiş genç yenilikçi şirketlerinin sıralaması/klasmanı. Bunlardan dünyada bin 453 tane var ve toplam değerleri 4,6 trilyon dolar. Bu girişimlerden, dünya klasmanında ilk sıradaki ABD’de 703, ikinci sırada bulunan Çin’de 340 tane var. Çin’deki girişimler özellikle yapay zekâ, yarı iletken ve yeni enerji sektörleri odaklı.

Çin’in yenilikçi genç girişimlerden en çok sayıda barındıran kent olarak, doğu Çin eyaleti Anhui’nin başkenti Hefei. Hefei’yi Guangzhou, Hangzhou ve Suzhou gibi yeni büyüyen şirketlere ev sahipliği yapan diğer kentler izliyor.

TikTok ile aynı kökenden türeyen ByteDance, 1,56 trilyon yuan (yaklaşık 220 milyar dolar) ile geçtiğimiz yıl dünyanın ‘en değerli unicorn’ şirketi unvanını kazanmıştı. Shanghai’de yerleşik Çinli oyun devi miHoYo klasmanda 91 sıra birden tırmanarak 12’nci sıraya yerleşti. Bu şirketin piyasa değeri ise 160 milyar yuan (yaklaşık 22,6 milyar dolar).