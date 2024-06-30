32 Çinli şirket daha, ‘unicorn’ listesine girdi

2024 Küresel En Büyük 500 Unicorn Konferansı, Çin’in Qingdao kentinde düzenlendi. Konferansta yayımlanan rapora göre, 2024’te dünyanın en büyük 500 ‘unicorn’ şirketinin toplam değeri geçen yıla göre, yüzde 7 artarak 30 trilyon yuanı geçti.

Bu yıl 32 Çinli şirket, dünyanın en büyük 500 unicorn’u arasına girdi. En büyük 500 unicorn şirketlerinin yüzde 74,6’sının ABD ve Çin merkezli olduğu bilgisi verildi. Söz konusu şirketlerin çoğunun finansal teknoloji, ileri imalat, bilgi teknolojisi ve tıp ve sağlık alanlarında faaliyet gösterdiği aktarıldı. Kurulduktan sonra 10 yıl içinde değeri 1 milyar dolara ulaşan girişimler ‘unicorn’ olarak adlandırılıyor.