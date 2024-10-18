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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından A101'e 200 milyon dolarlık finansman

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), A101'in sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sunmak amacıyla 200 milyon dolarlık bir finansman sağlayacağını açıkladı. Bu destek, A101'in yeşil dönüşüm projelerini hızlandırmasına yardımcı olacak.

Haber Merkezi
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından A101'e 200 milyon dolarlık finansman
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) yapılan açıklamaya göre, 200 milyon doların 100 milyon dolarlık kısmı EBRD finansmanından oluşurken, kalan kısmı uluslararası finans kuruluşları aracılığıyla sendikasyon şeklinde verilecek.

Yeşil mağaza dönüşümleri ve yeni mağaza yatırımları için kullanılacak

Söz konusu finansman A101'in yeşil dönüşüm hedefleri ve yeni mağaza yatırımları için kullanılacak.

Açıklamaya göre kredi, A101'in ülke genelinde yeni mağaza ve depo açılışlarının yanı sıra, mevcut mağazaların iklim değişikliğini azaltıcı önlemlerle yenilenmesini ve enerji tüketiminin karşılanması için güneş panellerinin kurulumunu içeren orta vadeli yatırım programını uygulamasını sağlayacak.

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