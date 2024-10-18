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Suudi Sakaar’ın Royal Stay Palace otelini Özyurt satın aldı

İstanbul’da Suudi iş insanı Mahmut Al Sakaar’a ait olan Royal Stay Palace Oteli, savunma sanayinde faaliyet gösteren Özyurt Silah Sanayi A.Ş’nin ortaklarından Serdar Özyurt tarafından satın alındı. Halaskargazi’deki otel bundan sonra Grand Harilton ismiyle faaliyet gösterecek.

Haber Merkezi
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Suudi Sakaar’ın Royal Stay Palace otelini Özyurt satın aldı
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ANKARA (EKONOMİ)

Yeni yatırıma ilişkin gazetecilerin sorularını cevaplandıran Serdar Özyurt, bunun ülke turizmine güç kazandıracağını belirtirken, Türkiye’nin bu alandaki gücünü artırmak için yatırımlarının süreceğini söyledi. Satın almanın yeni işbirliği fırsatlarının kapısını da aralayacağını belirten Özyurt, otelin modernizasyonu ve hizmet kalitesinin artırılması yönünde de kapsamlı projeler planladıklarını bildirdi.Otelde dünyanın bir çok kıtasından ziyaretçinin ağırlandığı bilgisini veren Özyurt,

“Yeni dönemde hem İstanbul turizminin hem de fuarcılık turizminin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla otelimizde büyük dönüşümler yapacağız. Türkiye ekonomisinin büyümesine katkıda bulunmak ve ekonomiye olan güvenimizi göstermek için ülkemize yatırım yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Özyurt otelin fuar alanına dönüştürülen Atatürk Havalimanı çevresinde olması sebebiyle fuarcılık sektörüne de ciddi katkı sağlayacağının altını çizdi.

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