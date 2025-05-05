Dünyaca ünlü spor ayakkabı markası satılıyor! Türkiye'de de satışı yapılıyordu...

Skechers'tan yapılan açıklamada, satın alma işleminin tamamlanmasının ardından şirketin stratejik girişimlerini yürütmeye devam edeceği aktarıldı.

Açıklamada, şirketin yönetim kurulu tarafından oybirliğiyle onaylanan işlemin, Skechers'ın daha da gelişmesi için uzun vadeli bir ortaklık fırsatı olduğuna işaret edildi.

Skechers'ın mevcut yönetim ekibince yönetilmeye devam edileceği kaydedilen açıklamada, şirketin merkezinin California'da kalmaya devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, anlaşma kapsamında 3G Capital'ın, Skechers'ın tedavüldeki tüm hisseleri için hisse başına nakit 63 dolar ödemeyi kabul ettiği belirtilerek, bu tutarın şirketin 15 günlük hacim ağırlıklı ortalama hisse fiyatına göre yüzde 30'luk bir primi temsil ettiği vurgulandı.

Denizaşırı tedarik zincirlerine dayanan ayakkabı sektörü de ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarifelerden etkilenmişti.

Şirketler, ayakkabı ve giyim sektörlerini de etkileyecek tüketici harcamalarındaki düşüşe hazırlanırken, Skechers, küresel ticaret politikalarından kaynaklanan makroekonomik belirsizlik nedeniyle bu yıla dair beklentilerini geri çekmişti.

Geçen hafta, ABD'nin önde gelen ayakkabı üreticileri ve perakendecileri, Trump'tan ayakkabı ürünlerinin karşılıklılık esasına dayalı tarifelerden muaf tutulmasını talep etmişti. Söz konusu şirketler arasında Skechers da yer almıştı.