Corendon Airlines, Frankfurt Havalimanı’nda yeni ofis açtı

Corendon’un yeni ofisi Frankfurt Havalimanı’nda yer alan House of Logistics and Mobility (HOLM) binasında konumlanıyor.

İş dünyası ve akademiyi bir araya getiren, büyük şirketlerden KOBİ’lere, start-up’lardan üniversitelere kadar birçok kurumun bulunduğu HOLM, Corendon Airlines’ın Satış ve Ticari ekibine ev sahipliği yapacak.

“Yeni pazarlara ulaşmamızı sağlayacak”

Corendon Airlines Satış ve Pazarlama Direktörü Christian Hein, yeni ofisin açılışıyla ilgili şunları söyledi: “Corendon Airlines için her zaman en önemli kaynak pazar olan Almanya’da resmi bir ofisimizin olması, partnerlerimize daha yakın çalışmamız açısından son derece önemliydi. Son aylarda Almanya’daki ekibimizi büyütme fırsatı bulduk. Yeni şubemizle yalnızca Almanya pazarındaki görünürlüğümüzü artırmakla kalmıyor, aynı zamanda gelecekteki büyümemizin temelini de atıyoruz. Buradaki varlığımız, mevcut ağımızı genişletmemizi ve yeni pazarlara daha etkin şekilde ulaşmamızı sağlayacak.”