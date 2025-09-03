WeLD Uluslararası Taşımacılık’tan yapay zekada dev adım! NVIDIA serverlarını Türkiye’de ilk WeLD kullanacak

Uluslararası taşımacılık sektöründe yapay zekayı en etkin şekilde kullanan ve WeLD Online Platform (WOP) uygulamasıyla 10 trilyon doları aşan dünya pazarında söz sahibi olmak için yola çıkan WeLD Uluslararası Taşımacılık, yapay zeka konusunda dünyanın en büyük şirketi olan NVIDIA’nın yeni nesil ürünü H200 tensor core GPU sunucularını satın alarak, Türkiye’de bir ilke imza attı. WeLD, bu hamlesi ile gerek yenilikçi yapay zeka çözümleri geliştirme konusundaki kararlılığını ve gerekse global oyuncu olma vizyonunu bir kez daha gösterdi.

WeLD’in donanım, yazılım ve altyapı üçlüsünü birleştirerek yapay zekada hem teknoloji sağlayıcı hem de standart belirleyici konumunda olan NVIDIA’dan satın aldığı H200 sunucuları, yüksek performansı ve ölçeklenebilir yapısı ile dikkat çekiyor. Her biri 141 GB kapasiteye sahip olan 8 GPU, Google’ın Gemma, GPT OSS 120 gibi gelişmiş yapay zeka modellerinin çalıştırılabilmesine olanak tanıyor. Bu sunucular, yapay zeka uygulamaları ve veri işleme kapasitesinde büyük bir artış sağlıyor.

Global sektörde bir ilk

WeLD, dünya lojistik sektöründe yapay zeka kullanımına yoğun yatırım yapan ilk firmalardan biri. WeLD’in bu adımı, sektördeki dijital dönüşümün öncüsü olma hedefini de pekiştiriyor. Öte yandan dünya üzerinde WeLD gibi bu kartlara sahip firmalar, Genel Veri Koruma tüzüğü, kullanımda token sınırlamaları gibi kısıtlar olmaksızın verilerini daha verimli ve hızlı bir şekilde işleyebiliyorlar. WeLD’in en büyük avantajı ise sunucuların Türkiye’de kurulu olması. Bu durum, veriyi yerelde barındırma zorunluluğu ve yurtdışı veri ihraç kısıtlamalarına yönelik olarak büyük bir avantaj sağlıyor. Yapay zeka alanındaki en büyük bariyerleri ortadan kaldıran bu yatırım, firmanın hızla büyüyen teknoloji pazarında da öne çıkmasını sağlıyor.

Herkes kiralayabilecek

WeLD, bu yüksek kapasiteli sunucuları yalnızca kendi kullanımı için değil, başka firmaların da kullanımına sunuyor. Talep eden diğer şirketler, NVIDIA GPU’larını, GPT OSS 120 gibi bir model ile kurulu olarak veya boş bir şekilde kiralayarak, kendi yapay zeka projelerinde kullanabilecekler. Bu esneklik, firmaların özel ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilebilecek çözümler üretmelerine olanak tanıyacak.

WeLD’in bu yatırımı, sadece şirketin mevcut operasyonlarını iyileştirmekle kalmayacak, aynı zamanda yapay zeka tabanlı çözüm arayan diğer firmalar için de fırsat yaratarak yenilikçilik ekosistemi oluşturmasına katkıda bulunacak. Teknolojiye yapılan bu yatırım, gelecekteki büyüme için de güçlü bir temel oluşturuyor.