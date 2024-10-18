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ABD yapay zeka ile 4 milyar dolarlık dolandırıcılığı engelledi

ABD Hazine Bakanlığı, geçtiğimiz mali yılda yapay zeka teknolojisi sayesinde en az 4 milyar dolarlık dolandırıcılığın önlendiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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ABD yapay zeka ile 4 milyar dolarlık dolandırıcılığı engelledi
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ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde uygulamaya geçirilen geliştirilmiş dolandırıcılık tespit süreçlerinde yapay zeka kullanımına ilişkin veriler paylaşıldı.

4 milyar doların üzerinde ödeme kurtarıldı

Dolandırıcılık tespitinde yapay zekadan yararlanıldığı kaydedilen açıklamada, bu yöntem aracılığıyla Ekim 2023-Eylül 2024 tarihlerini kapsayan mali yılda toplam 4 milyar doların üzerinde uygunsuz ve hileli ödemenin kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada, kurtarılan toplam miktarının yaklaşık 1 milyar dolarının çek dolandırıcılığı, yaklaşık 2,5 milyar dolarının ise yüksek riskli işlemlerin belirlenmesi ve önlenmesiyle ilgili olduğu kaydedildi.

"Bakanlığın, vergi mükelleflerinin parasını etkin şekilde yönetme sorumluluğunu ciddiye aldığı" vurgulanan açıklamada, "Geçtiğimiz yıl boyunca, 4 milyar doların üzerinde hileli ve uygunsuz ödemeyi önleme konusunda önemli ilerleme kaydettik. Uygunsuz ödemeleri ve dolandırıcılığı durdurmak için gerekli araç, veri ve uzmanlıkla federal hükümetteki diğer kurumlarla işbirliği yapmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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