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Pentagon, Kuzey Kore'nin Rusya için asker gönderme iddialarını araştırıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek amacıyla Ukrayna'ya asker gönderdiğine ilişkin iddiaların incelendiğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Pentagon, Kuzey Kore'nin Rusya için asker gönderme iddialarını araştırıyor
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Günlük basın toplantısında konuşan Pentagon Basın Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Pyongyang'ın Rusya'ya yardım amacıyla Ukrayna'ya asker konuşlandırdığıyla ilgili iddialardan haberdar olduklarını ancak bunları henüz teyit edemediklerini söyledi.

Ryder: İddialar doğruysa bu, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki işbirliğinin ilerlediğini gösterir

İddiaları incelediklerini ve konuyu yakından takip etmeyi sürdüreceklerini belirten Ryder, "İddialar doğruysa bu, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki işbirliğinin ilerlediğini gösterir. Bu, Rusya'nın savaş alanındaki güçleri açısından içinde bulunduğu vahim durumu da ortaya koyar." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) liderleriyle yaptığı görüşmelerin ardından Brüksel'de gazetecilere verdiği demeçte, Rusya'nın savaş alanına yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askeri konuşlandırmaya hazırlandığını söylemişti.

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