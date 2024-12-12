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Valilik uyardı! Sahil hattında bulunmayın, denize yaklaşmayın

Trabzon Valiliği, Karadeniz'de beklenen kuvvetli rüzgara karşı vatandaşlara "Sahil hattında bulunmayın, denize yaklaşmayın" uyarısında bulundu.

Haber Merkezi
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Valilik uyardı! Sahil hattında bulunmayın, denize yaklaşmayın
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Trabzon Valiliği, kentteki vatandaşları kuvvetli rüzgara karşı uyardı.

Valilik sosyal medya hesabından açıklama yaptı

"Trabzon ve çevresinde 16 Aralık 2024 Pazartesi gününe kadar kuvvetli rüzgar beklenmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın sahil hattında bulunmamaları, denize yaklaşmamaları, küçük tekneler ve balıkçı tekneleri ile denize açılmamaları konularında dikkatli ve tedbirli olmaları can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur" denildi.

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