Bakan Yerlikaya duyurdu: FETÖ'ye 46 ilde operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada FETÖ'ye yönelik 46 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 361 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat birimlerinin koordinasyonunda yürütüldüğünü ifade etti.

Operasyonların gerçekleştiği iller ise şöyle:

"Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Tekirdağ"

Gözaltına alınan şüphelilerin;

- FETÖ'nün güncel, askeri mahrem, finans ve eğitim yapılanmaları içinde faaliyet yürüttükleri,

Ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt sorumlularıyla irtibat kurdukları,

- Örgütün kripto haberleşme programı ByLock'u kullandıkları,

- Sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları ve

- Sınav mülakatlarında avantaj sağlamak amacıyla kodlandıkları tespit edildi. Ayrıca, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve daha önceki soruşturmalarda adı geçen bazı kişiler de operasyonlar kapsamında gözaltına alındı.