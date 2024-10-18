Filistin, uluslararası toplumdan İsrail'in Filistin halkına yönelik ihlallerini durdurmasını istedi

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in hem Gazze Şeridi hem de işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin halkına yönelik ihlallerini sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun Filistin halkına karşı son katliamını, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Ebu Hüseyin Okulunda gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de soykırım düzeyinde suçlar işlediği kaydedildi.

Açıklamada, "İsrail'in (Gazze'deki) suçları ve ihlalleri, soykırım ve yargısız infaz suçlarının bir uzantısıdır. Bu suçlar ayrıca Filistinli vatandaşların siyasi düzeyden gelen talimatlarla eğitim hedefi olarak öldürüldüğünün göstergesidir." ifadeleri kullanıldı.

Savaş suçlusu İsrailli yetkililere karşı caydırıcı yaptırım çağrısı

Uluslararası toplumdan İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçların durdurulmasının istendiği açıklamada, savaş suçlusu İsrailli yetkililere karşı caydırıcı yaptırım çağrısı yapıldı.

Açıklamada, bölgenin güven ve istikrarı için tek çözüm yolunun ise Filistin devletinin kurulması için İsrail işgalinin son bulması olduğu ifade edildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesindeki Ebu Hüseyin Okulunu bombaladığı belirtilmişti.

Yerinden edilen sivillerin sığındığı okula düzenlenen saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 28 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 160 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

7 Ekim 2023'ten bu yana 42 bin 438 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 438 Filistinli öldü, 99 bin 246 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.