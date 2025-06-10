Trump'a suikast önlemi alındı: İçeriden saldırılarla karşı karşıyayız

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina’daki Fort Bragg üssünü ziyaret ederek yaklaşık 50 bin aktif görevdeki askerin bulunduğu üste Amerikan Ordusu’nun 250. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Bu ziyaret, Trump’ın göçmen karşıtı politikalarına yönelik protestoların arttığı bir dönemde gerçekleşti.

Kurşun geçirmez camlı suikast önlemi

Trump'ın konuşma yapacağı kürsüye kurşun geçirmez cam hazırlandı.

Trump, kısa süre önce Los Angeles’a 700 Deniz Piyadesi ve 4 bin Ulusal Muhafız askeri gönderme kararı aldı. Kaliforniya’daki protestolara karşı alınan sert önlemler kapsamında alınan bu karar, Demokratların yönettiği Kaliforniya eyaleti tarafından "güç istismarı" ve "gereksiz bir provokasyon" olarak nitelendirdi.

Trump ise, bu askeri sevkiyatın federal binaları ve personeli korumak için gerekli olduğunu savundu. Güney Kaliforniya'da geçtiğimiz Cuma gününden bu yana polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Trump, Cumartesi günü Washington'da düzenlenecek büyük askeri geçit törenine yönelik muhtemel protestolara karşı da "Çok büyük bir güçle karşılık verilecek." mesajını verdi.

Trump'ın açıklamaları şöyle:

Karşımızda çok güçlü bir ordu var. ABD ordusu çok güçlü bir ordu. Eğer ABD olmasaydı, şu an herkes Almanca konuşuyor olacaktı.

Belki birazcık Japonca konuşuyorduk. Ama savaşı biz kazandırdık. Elbette biz de kutlama yapacağız ve onu da Cumartesi günü yapacağız. Bundan sonra kendi yüceliğimizi kutlamaya başlayacağız. Dünyanın tarihinde gelmiş geçmişin en güçlü ordusu, Amerikan ordusunu kutlamaya devam edeceğiz. İki buçuk asırdır ordumuz savaş alanındaki ateşlerin içinden yürüyerek düşmanlarını yok etmeye devam ediyor. Bu tarz bir güç daha önce hiç görülmedi ve dört yıl boyunca size çok fazla para sağladık. Şimdi de ordu operasyonları için sağlanmış en büyük bütçeyi ayarladık. Bir trilyon doların üzerinde bir bütçe ayarladık.

Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ederken, Trump yönetimi olaylara sert tepki göstermişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar yaşanmış ve çok sayıda araç bazı göstericiler tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirilmişti.

ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla önce 2 bin civarında Ulusal Muhafızı bölgeye görevlendirdiğini açıklamış, daha sonra ilaveten 2 bin muhafızın ve 700 deniz piyadesi askerin daha görevlendirildiğini duyurmuştu.