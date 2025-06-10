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İmamoğlu'ndan Ümit Özdağ için adalet çağrısı

Ekrem İmamoğlu, yarın hakim karşısına çıkacak olan tutuklu Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Haber Merkezi
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İmamoğlu'ndan Ümit Özdağ için adalet çağrısı
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yarın saat 10.30’da Silivri Ceza İnfaz Kurumu içindeki mahkeme salonunda hakim karşısına çıkacak.

Özdağ'ın görülecek duruşması öncesi, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi: 

"Hukuk araç olarak kullanılarak siyaset dizayn edilemez. Siyasetçiler, siyasi parti liderleri uyduruk gerekçelerle tutuklanıp aylarca hatta yıllarca hapiste tutularak yargılama sürecinin kendisi cezalandırmaya dönüştürülüyor. Siyasetçiler rakiplerini sandıkta yener, uyduruk mahkemelerle değil. Fikirler fikirlerle yarışır, kararı millet verir.

"Özdağ’ın tutukluğuna son verilmesi elzemdir"

Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın yarınki duruşmada tutukluğuna son verilmesi ve adli birimler üzerindeki iktidar gölgesinin sökülüp atılması elzemdir. Yargılama sürecinin kasti olarak uzatılması ve tutuklu yargılamanın usul haline gelmesi adaletsizliktir."

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